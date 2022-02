Foot - PSG

PSG - Malaise : Une terrible nouvelle se confirme pour Sergio Ramos !

Publié le 28 février 2022 à 16h10 par D.M.

Touché au mollet, Sergio Ramos devrait déclarer forfait pour le match de Ligue des champions face au Real Madrid le 9 mars prochain.

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Sergio Ramos n’a disputé que quatre matches en championnat cette saison. La faute à des douleurs au mollet. Diminué et touché physiquement depuis plusieurs mois, le défenseur central ne parvient pas à enchaîner les rencontres et doit se soigner au centre d’entraînement. Agé de 35 ans, Sergio Ramos a déjà loupé le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid. Et le joueur ne devrait pas figurer sur la feuille de match le 9 mars prochain.

Sergio Ramos devrait annoncer son forfait