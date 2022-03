Foot - PSG

PSG - Malaise : Le constat accablant de Thierry Henry sur Neymar...

Publié le 1 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Après la victoire du PSG contre l'ASSE (3-1), Thierry Henry s'est interrogé sur l'état mental de Neymar, de retour de blessure récemment.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé s'est clairement imposé comme le leader incontesté du PSG. L'attaquant français prend toute la lumière et attire dans son sillage un certains Lionel Messi qui ne cesse de monter en puissance depuis quelques matches. Leur duo est d'ailleurs de plus en plus efficace puisque La Pulga a délivré deux passes décisives à Kylian Mbappé contre l'ASSE (3-1). De son côté, Neymar semble un peu plus en retrait comme s'en inquiète Thierry Henry.

«Est-ce qu’il est bien mentalement à l’heure actuelle ?»