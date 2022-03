Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Strasbourg ne lâche pas Junior Sambia

Publié le 4 mars 2022 à 11h28 par A.B.

Chaudement courtisé par l’OM l’hiver dernier, Junior Sambia est la cible du Racing Club de Strasbourg qui espère le récupérer libre cet été.

Il s’en est fallu de peu pour que Junior Sambia porte les couleurs de l’OM. Comme révélé par le10sport.com lors du dernier mercato hivernal, les Phocéens se tenaient prêts à dégainer une offre de transfert pour racheter les 6 mois de contrat restant au Montpelliérain. Tout dépendait du dossier Pape Gueye et de la suspension qui guette l’OM pour l’été prochain. Finalement, Pablo Longoria et ses équipes ont pris la décision de ne pas bouger en janvier et d’attendre. D’après nos sources, le dossier Sambia n’est plus vraiment d’actualité pour l’OM, qui regarde d’autres profils pour l’été à venir. En revanche, en Ligue 1, un prétendant s’active pour tenter de récupérer Junior Sambia, faut-il le rappeler, libre de tout contrat au 1er juillet 2022… Selon nos informations, il s’agit du Racing Club de Strasbourg !

LOSC toujours à l’affût

Cet été, Strasbourg va perdre le précieux Anthony Caci, qui a choisi Mayence et la Bundesliga pour la saison prochaine. Pour le remplacer, le nom de Junior Sambia circule de plus en plus en Alsace. A 25 ans, Sambia aspire à relever un nouveau défi et Strasbourg peut lui offrir le temps de jeu qu’il n’a pas toujours à Montpellier. Dans le Nord, le LOSC garde un œil attentif sur lui. Le possible départ de Zeki Celik pourrait lui offrir une place dans le couloir droit de Jocelyn Gourvennec.