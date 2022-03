Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ancienne gloire du PSG veut débarquer !

Publié le 4 mars 2022 à 10h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec Manchester United, Edinson Cavani aurait déjà décidé de ne pas prolonger. Et l’ancien buteur emblématique du PSG, ciblé cet hiver par le FC Barcelone, souhaite aller se relancer en Espagne…

Edinson Cavani (35 ans) et Manchester United, c’est bientôt la fin ? Le buteur uruguayen, qui était arrivé chez les Red Devils en provenance du PSG à l’été 2020, est plus que jamais victime du retour de Cristiano Ronaldo et a vu son temps de jeu diminuer ces derniers mois. Durant le mercato hivernal, Cavani était d’ailleurs annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, qui a finalement fait venir Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce dossier n’est peut-être pas terminé…

Cavani veut se relancer en Liga