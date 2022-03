Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane remplacera-t-il Pochettino ?

Publié le 4 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino reste incertain, le Qatar semble rêver de Zinedine Zidane. Mais le PSG parviendra-t-il à convaincre l'ancien entraîneur du Real Madrid ?

En fin de contrat en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait toutefois quitter le PSG dès la fin de saison. Et pour cause, le technicien argentin reste la priorité de Manchester United pour remplacer Ralf Rangnick. Par conséquent, en coulisse, le PSG doit anticiper et rêverait d'attirer Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Dans les colonnes de L'Equipe , Leonardo a cependant démenti fermement : « On n’a jamais contacté (Zinedine) Zidane ou qui que ce soit . » Mais selon vous, le PSG finira-t-il par miser sur Zidane ?

Zidane, le rêve du Qatar