Mercato : Le voile se lève dans les feuilletons Pochettino et Ancelotti !

Publié le 4 mars 2022 à 17h30 par Th.B.

Bien qu’ils soient contractuellement liés au PSG et au Real Madrid jusqu’en juin 2023 et à l’été 2024, Mauricio Pochettino et Carlo Ancelotti sont entre autres envoyés du côté de Manchester United. Entraîneur intérimaire des Red Devils, Ralf Rangnick est monté au créneau au sujet de sa succession.

Alors qu’ils seront une nouvelle fois adversaires mercredi soir au Santiago Bernabeu pour le compte du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions opposant le Real Madrid au PSG, Carlo Ancelotti et Mauricio Pochettino pourraient bien vivre leurs derniers mois sur les bancs du Real Madrid et du PSG. En effet, pour ce qui est de Pochettino, le10sport.com vous révélait dès le mois de novembre 2021 que son cas était particulièrement discuté en coulisse dans les plus hautes sphères du club parisien. Et bien que son contrat court jusqu’en juin 2023 et que le directeur sportif Leonardo ait affirmé à L’Équipe ne jamais avoir pensé à changer d’entraîneur, Mauricio Pochettino aurait des chances d’être remercié à la fin de la saison et d’être potentiellement remplacé par Zinedine Zidane. D’après le journaliste Julien Laurens, le rêve de l’ex-coach de Southampton et de Tottenham serait de retrouver la Premier League en prenant les rênes de l’effectif de Manchester United. Et de son côté, Carlo Ancelotti ne ferait déjà plus l’unanimité au sein du comité de direction du Real Madrid qui songerait, selon ESPN , à entre autres faire appel à Mauricio Pochettino en cas de séparation avec Ancelotti. Le média britannique et The Times ont d’ailleurs dévoilé ces dernières heures qu’une nomination de Carlo Ancelotti à Manchester United ne serait pas une option à écarter.

