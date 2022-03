Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pourrait connaître une terrible désillusion pour son avenir !

Publié le 3 mars 2022 à 20h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino semble avoir l'intention de rejoindre Manchester United en fin de saison, les Red Devils semblent avoir une préférence pour Erik ten Hag.

L'avenir de Mauricio Pochettino pourrait rapidement redevenir un sujet majeur. Et pour cause, en novembre dernier, le technicien argentin était la priorité de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. C'est finalement Ralf Rangnick qui a été choix, mais ce dernier n'assure que l'intérim jusqu'à la fin de la saison, et Mauricio Pochettino reste une priorité pour les Red Devils . Mais l'entraîneur du PSG a un contrat jusqu'en 2023, et Leonardo a tenu à le rappeler dans les colonnes de L'Equipe ce jeudi. « Aujourd’hui, il a encore un contrat. Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment », assurait le directeur sportif du PSG. Mais un autre problème se présente pour Mauricio Pochettino et il se nomme Erik ten Hag.

Ten Hag impressionne tout le monde à Manchester