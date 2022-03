Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare sa réponse au Real Madrid pour Mbappé !

Publié le 4 mars 2022 à 19h30 par T.M.

Rien n’est encore acté, mais la saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait bel et bien jouer sous le maillot du Real Madrid. Une mauvaise nouvelle pour le rival, le FC Barcelone. Mais en Catalogne, on prépare actuellement la riposte et la réponse pourrait également être fracassante.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé évolue du côté du PSG. Toutefois, dans quelques mois, l’avenir du Français devrait basculer. Arrivant au terme de son contrat avec le club de la capitale, Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, qui l’attend déjà les bras ouverts. Et ce n’est pas l’offre colossale des Qataris qui devrait retenir Mbappé au PSG et l’empêcher de rejoindre les Merengue. « Mbappé a pris sa décision. Il ne prolongera pas au PSG, pas même pour tout l’or du monde. Sa décision est prise depuis un certain temps et rien ne le fera changer. Il veut réussir au Real Madrid et il le fera. Il lui reste seulement à attendre le 30 juin pour voir son rêve se réaliser », ont assuré des sources à AS ce vendredi. D’ailleurs, du côté du FC Barcelone, il ne ferait également aucun doute que l’actuel joueur du PSG filera vers la Casa Blanca à l’intersaison. « C’est très difficile que Florentino Pérez laisse s’échapper Mbappé. Quelque chose doit avoir été signé », a ainsi assuré un haut dirigeant blaugrana pour Goal .

Le Barça va frapper fort !