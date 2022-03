Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un message clair pour ce joueur de l'OL !

Publié le 4 mars 2022 à 17h00 par D.M.

Agent de Jason Denayer, Jesse De Preter a fait le point sur l'avenir du défenseur belge, en fin de contrat à l'OL et annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes.

La Ligue 1 pourrait être le terrain de chasse privilégié par le Real Madrid lors du prochain mercato estival. La priorité se nomme Kylian Mbappé (PSG), mais un autre joueur du championnat français intéresserait les dirigeants merengue . Selon les informations d’ As , Florentino Perez suivrait les prestations de Jason Denayer, lié à l’OL jusqu’en juin prochain. Formé à Manchester City, l’international belge apparaît également dans le viseur de Newcastle, de la Juventus, de Naples et du FC Barcelone. Ce vendredi, l’agent de Denayer a fait un long point sur son avenir.

« Jason reste ouvert à une prolongation »