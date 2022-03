Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour oublier Icardi, Leonardo prépare une incroyable opération !

Publié le 4 mars 2022 à 15h45 par D.M.

Le PSG n'aurait pas oublié Moïse Kean. Prêté au sein du club parisien la saison dernière, l'attaquant de la Juventus serait toujours une piste sérieuse de Leonardo.

Recruté par le PSG en juillet 2020 contre un chèque de 50M€, Mauro Icardi n’a jamais justifié le prix investi. Ces dernières semaines, l’international argentin a plus fait la UNE des quotidiens sportifs pour sa relation avec Wanda Nara, que pour ses prestations sur le terrain. Lié au club parisien jusqu’en 2024, l’attaquant semble hors de forme. Les dirigeants pourraient bien essayer de le vendre lors du prochain mercato estival et trouver un remplaçant sur le marché. Et le successeur de Mauro Icardi semble être identifié.

Le PSG a gardé contact avec Kean