Mercato - PSG : N’Golo Kanté lâche un message très clair sur son avenir !

Publié le 4 mars 2022 à 12h15 par La rédaction

Titulaire indiscutable à Chelsea, N’Golo Kanté continue d’impressionner en Premier League. Malgré l’intérêt du PSG, l’international français semble vouloir rester chez les Blues.

Depuis son éclosion en Premier League, N’Golo Kanté a toujours été dans le radar du PSG. Les problèmes du club de la capitale au milieu ne datent pas d’hier et le joueur de Chelsea aurait de quoi en résoudre plus d’un. AS révélait d'ailleurs ce lundi que le PSG envisagerait de lancer une offensive pour attirer N’Golo Kanté. Mais il faudra convaincre l’international français, ainsi que Chelsea qui n’est pas vendeur.

« J'espère qu'on pourra continuer comme ça, continuer à gagner »