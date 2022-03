Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend clairement position dans le dossier Milik !

Publié le 4 mars 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Lors d'un entretien accordé à la presse régionale, Pablo Longoria soutient la décision de son entraîneur, qui n'hésite pas à laisser sur le banc des remplaçant Arkadiusz Milik.

Recrue phare de l’OM en janvier 2021, Arkadiusz Milik a vu son temps de jeu fondre considérablement ces dernières semaines. La faute notamment au positionnement de Dimitri Payet. Utilisé en faux numéro neuf sur le terrain, le Réunionnais pousse, indirectement, l’international polonais sur le banc des remplaçants. « Je pense que le meilleur poste de Dimitri c'est numéro neuf, car quand il est sur le côté il perd un peu ses capacités. Mais pour le onze de départ, c'est le fonctionnement collectif qui est au-dessus des éléments à placer sur le terrain. Il y a d'autres variables à prendre en compte, c'est comme pour Milik. Ce serait plus simple de mettre seulement les joueurs selon leur nom, mais ça ne marche pas comme ça » a justifié Jorge Sampaoli en conférence de presse. De son côté, Milik a le droit de ruminer. Titularisé face à Angers le 4 février dernier, l’avant-centre avait claqué un triplé, avant de récidiver et d’inscrire un nouveau but la semaine suivante face au FC Metz. Remplacé en cours de seconde période par Dimitri Payet le 17 février dernier, malgré un doublé. L’ancien du Napoli n’avait pas caché sa colère, donnant un coup de pied dans une bouteille d’eau au moment de sa sortie. Président de l’OM, Pablo Longoria s’est exprimé sur le malaise, qui entoure Arkadiusz Milik depuis plusieurs semaines.

« Un collectif sera toujours plus fort qu’un joueur individuel »

Dans un long entretien accordé à La Provence , Pablo Longoria a pris position dans ce dossier Milik. Pour le dirigeant de l’OM, le choix de Jorge Sampaoli est compréhensif étant donné que l’intérêt collectif doit primer. « Milik est l’un des meilleurs attaquants européens. Si on prend les chiffres, tu ne peux pas aller contre ça. C’est la responsabilité d’un coach de tirer le maximum des qualités individuelles de ses joueurs. Mais il y a la partie collective aussi, et c’est très important dans notre projet. Un collectif sera toujours plus fort qu’un joueur individuel. Je ne dis pas que Milik est un joueur individuel. Si l’OM est meilleur que Milik ? Non. Ce que je dis c’est que le coach doit prendre la meilleure décision pour qu’un groupe de joueurs ait la meilleure interaction possible afin d’obtenir le meilleur résultat. Je ne crois pas à un football où le joueur détermine le match. C’est le collectif qui le détermine. C’est la responsabilité du coach de mettre onze éléments différents pour performer ensemble. C’est plus facile de performer avec des bons joueurs. La qualité de Milik ne peut pas être remise en cause. C’est l’un des meilleurs finisseurs au monde, un des meilleurs attaquant dans le mouvement entre les défenseurs centraux dans la diagonale opposée. Après il faut mettre les caractéristiques d’un très bon joueur au service du collectif. Il passe toujours avant les individualités » a confié le président du club marseillais.

« Si j’ai peur de perdre Milik cet été ? Non »