Mercato - OM : Pablo Longoria annonce la couleur dans le dossier Saliba !

Publié le 4 mars 2022 à 9h30 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria a fait le point sur l'avenir de William Saliba, prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Le dirigeant aimerait le conserver, mais n'a pas la main mise sur ce dossier.

William Saliba est l’une des très bonnes pioches de Pablo Longoria. Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt, le défenseur, qui appartient à Arsenal, semble enfin confirmer les espoirs placés en lui, après des dernières années délicates marquées par plusieurs prêts. A 20 ans, le joueur est l’un des hommes forts de Jorge Sampaoli et de l’OM, qui aimeraient le conserver à l’issue de cette saison. Mais Saliba semble être de passage à Marseille. Et pour cause, Arsenal aimerait enfin lui donner sa chance en Premier League et son prix semble trop important pour l’OM.

« Il faut voir nos possibilités »