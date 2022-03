Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit la porte s’ouvrir pour Zidane !

Publié le 4 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Alors que les supporters de l’OM rêvent de voir Zinedine Zidane débarquer sur la Canebière, c’est plutôt son fils, Luca Zidane, qui pourrait s’installer.

Avec Pau Lopez et Steve Mandanda, l’OM a ce qu’il faut au poste de gardien. Toutefois, l’international français pourrait ne pas rester sur la Canebière. Relégué en tant que numéro 2, Mandanda veut jouer. Par conséquent, après avoir refusé de partir cet hiver, la légende marseillaise pourrait faire ses valises. De quoi alors ouvrir la porte à l’arrivée d’un nouveau gardien à l’OM ? A ce sujet, Pablo Longoria a vu Luca Zidane lui faire passer un message.

« Ce serait bien de jouer pour des clubs comme ça »