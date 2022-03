Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme un gros atout pour convaincre Mbappé !

Publié le 4 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Leonardo assure que le comportement des Ultras peut influencer ce dossier en faveur du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas s'il prolongera au PSG ou s'il rejoindra le Real Madrid. Le club de la capitale semble décidé à tout faire convaincre son attaquant, mais Leonardo est également conscient que les Ultras auront leur rôle à jouer comme en témoigne la banderole déployée par le CUP avant le match contre l'ASSE : « De Bondy à Paris, Kylian, ton histoire est ici ». Remplacé en fin de match, il a également été ovationné par les supporters parisiens. Par conséquent, Leonardo est persuadé que cela peut avoir un impact positif.

«D’autres clubs n’ont pas des ultras comme ça»