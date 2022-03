Foot - OM

OM - Malaise : Milik, Sampaoli... La grosse mise au point de Pablo Longoria !

Publié le 1 mars 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Ces dernières semaines, Jorge Sampaoli utilise de moins en moins Arkadiusz Milik car il préfère placer Dimitri Payet en faux neuf. Alors que cette situation crée des tensions en interne, Pablo Longoria a lâché toutes ses vérités.

Malgré des statistiques impeccables depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik peine à enchainer les titularisations. En effet, Jorge Sampaoli n'hésite pas à laisser son numéro 9 sur le banc quand il le juge nécessaire pour son équipe. Comme le coach de l'OM l'a clairement fait savoir, cela s'explique notamment par le fait qu'il préfère placer Dimitri Payet en faux neuf. « Je pense que le meilleur poste de Dimitri c'est numéro neuf, car quand il est sur le côté il perd un peu ses capacités. Mais pour le onze de départ, c'est le fonctionnement collectif qui est au dessus des éléments à placer sur le terrain. Il y a d'autres variables à prendre en compte, c'est comme pour Milik. Ce serait plus simple de mettre seulement les joueurs selon leur nom, mais ça ne marche pas comme ça » , a confié Jorge Sampaoli dernièrement en conférence de presse. Alors qu'Arkadiusz Milik vit très mal cette situation, Pablo Longoria a été interrogé sur le sujet et a expliqué comment il prenait les choses en main. « Quand il y a des problèmes, je dois être dans la proximité (avec les joueurs, le staff). Un bon dirigeant sait quand il doit être proche ou recadrer, mais selon moi, une conversation en tête-à-tête, sans faire fuiter les choses, est la meilleure solution pour régler les problèmes. Encore plus quand il y a du respect entre les personnes, il est important de le faire avec sincérité » , a déclaré le président de l'OM au Figaro jeudi.

«La responsabilité d'un dirigeant est de respecter l'autorité du coach»