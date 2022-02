Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli joue avec le feu pour Milik !

Publié le 27 février 2022 à 13h30 par A.C.

Jorge Sampaoli ne semble pas du tout vouloir jouer l’apaisement avec Arkadiusz Milik, qui traverse une période délicate à l’Olympique de Marseille.

En début de saison, Arkadiusz Milik semblait être la solution à tous les problèmes de l’Olympique de Marseille. Après un retour tardif et une reprise compliquée, le Polonais a enfin remis la machine en marche et totalise actuellement 16 buts toutes compétitions confondues en 25 apparitions. Pourtant, tout ne va pas si bien. Les relations avec Jorge Sampaoli semblent assez fraîches et Milik ne s’est pas épargné de le faire savoir publiquement dans des médias polonais. Forcément, la réponse du coach de l’OM ne s’est pas faite attendre. « Comme finisseur, Milik est top, mais, dans la communication, il peut s'améliorer » a assené à la mi-février Sampaoli. « Il peut trouver des partenaires libres sur le terrain, atteindre d'autres espaces. Chaque joueur doit fixer pour lui ou pour son partenaire, occuper l'espace. Il doit ajouter cela à son jeu ». Une situation qui n’a pas manqué de créer des remous, puisque RMC Sport laissait entendre tout récemment qu’au sein du vestiaire de l’OM on n’aurait pas vraiment aimé tous ces débats autour de Arkadiusz Milik.

Sampaoli le pompier pyromane