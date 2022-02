Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités de Longoria sur les cas Milik et Alvaro Gonzalez !

Publié le 24 février 2022 à 10h30 par T.M.

Depuis quelques semaines, la tension monte en interne du côté de l’OM. Alors que certains joueurs n’apprécient pas leur situation, Pablo Longoria s’est prononcé sur le sujet.

A l’OM, Jorge Sampaoli est aux commandes et il n’hésite pas à faire des choix forts, au détriment de certains joueurs. Ainsi, Alvaro Gonzalez, n’entrant plus dans les plans de l’Argentin, a été poussé vers la sortie cet hiver. Et si le défenseur central de l’OM est finalement resté, il n’a pas apprécié le comportement de sa direction et l’avait fait publiquement savoir. De même, Arkadiusz Milik n’a lui aussi pas caché sa frustration de jouer peu sous les ordres de Sampaoli. De quoi faire monter la tension, mais Pablo Longoria est là pour remédier à ces problèmes.

« Quand il y a des problèmes… »