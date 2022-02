Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli répond à ses détracteurs !

Publié le 23 février 2022 à 22h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a répondu aux critiques, quelques jours après la défaite contre Clermont (0-2).

Chouchou du Vélodrome depuis son arrivée, Jorge Sampaoli est retombé de son piédestal depuis quelques semaines. Et pour cause, les choix de l'Argentin suscitent de nombreux doutes, notamment concernant Arkadiusz Milik, ou encore d'autres décisions tactiques. Et les résultats en dents de scie de l'OM ne plaident pas en sa faveur. L'élimination dès la phase de groupe de la Ligue Europa et les prestations poussives au Vélodrome sèment le doute sur Jorge Sampaoli, au cœur des critiques après la défaite contre Clermont dimanche (0-2). Et avant le déplacement à Qarabag, Jorge Sampaoli a répondu à ses détracteurs.

«Chaque fois, il y a une opinion différente selon qu'on gagne ou qu'on perd»