OM - Malaise : Des premières tensions au sein du vestiaire ? La réponse !

Le groupe de l’Olympique de Marseille rencontrerait quelques problèmes actuellement, alors que le club est deuxième en Ligue 1 et encore en coure en Ligue Europa Conférence.

Une défaite peut-elle tout remettre en question ? Alors que la saison était plutôt bonne pour l’Olympique de Marseille, le faux pas contre Clermont lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-2) semble avoir fait quelques dégâts. Tout de suite après le match, Dimitri Payet a poussé un coup de gueule concernant l’état d’esprit de certains de ses coéquipiers, suivi notamment par son coéquipier Valentin Rongier. Ce mercredi, c’est Boubacar Kamara qui s’est présenté en conférence de presse et qui à son tour a évoqué ce sujet. « Ce qu'on s'est dit (après Clermont) ? Les cadres ont parlé. Après, ça doit rester entre nous. À chaque défaite, on est affectés, mais il faut se relever. Le championnat est encore long » a expliqué le défenseur ou milieu de l’OM. « Ça arrive, comme dans toutes les équipes. La veille du match ou le jour du match, on ne pensait pas qu'on allait perdre. La défaite nous a fait mal, car Clermont était supérieur dans tous les domaines. Les cadres ont parlé, il le fallait, ils ont l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont à l'OM. Il faut mettre tout ça à zéro pour repartir de plus belle ».

Pas assez d’efforts et un manque de complicité ?