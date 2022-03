Foot - OM

OM - Clash : Sampaoli, Milik... La terrible annonce de Riolo !

Publié le 1 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli semble avoir décidé de se passer régulièrement des services d'Arkadiusz Milik, Daniel Riolo craint qu'il y ait des tensions en interne.

Depuis plusieurs semaines, la polémique enfle avec Arkadiusz Milik. L'international polonais joue très peu et Jorge Sampaoli lui préfère régulièrement Dimitri Payet qui n'est pourtant pas un avant-centre. Une situation qui interpelle d'autant plus que l'OM marque le pas en Ligue 1 après une défaite contre Clermont (0-2) et un nul à Troyes (1-1). Daniel Riolo s'interroge donc sur cette gestion.

«Entre Payet, Milik et Sampaoli, il s’est passé un truc»