OM - Malaise : La mise au point de Longoria sur les tensions dans le vestiaire !

Publié le 27 février 2022 à 20h10 par A.D.

Après la défaite face à Clermont, des tensions seraient nées au sein du vestiaire de Jorge Sampaoli. Avant le coup d'envoi de Troyes-OM ce dimanche après-midi, Pablo Longoria a lâché ses vérités sur le sujet.

Il y a tout juste une semaine, l'OM s'est incliné sèchement face à Clermont (0-2) au Stade Vélodrome. Une défaite qui aurait laissé beaucoup de traces. En effet, après le coup de gueule de Dimitri Payet, il y aurait eu des tensions au sein du vestiaire de Jorge Sampaoli. Interrogé sur le sujet avant Troyes-OM ce dimanche après-midi, Pablo Longoria a fait passer un message clair.

«On s'est dit ce qu'on devait se dire en interne»