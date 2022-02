Foot - OM

OM - Malaise : Des tensions dans le vestiaire ? Cengiz Ünder lâche une réponse lourde de sens !

Publié le 26 février 2022 à 23h45 par B.C.

Ces derniers jours, plusieurs sources ont fait état de tensions au sein de l’OM. Cependant, Cengiz Ünder a assuré ce samedi que l’ambiance était bonne dans le vestiaire.

Après la défaite de l’OM contre Clermont (2-0) dimanche dernier, Dimitri Payet n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule, interpellant directement ses coéquipiers. « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage », a lâché la star de l’OM sur Prime Vidéo . Une sortie qui a logiquement fait réagir en interne, de quoi créer une situation un peu tendue dans le vestiaire. Cependant, Cengiz Ünder a affirmé le contraire ce samedi.

« Il y a une bonne ambiance dans ce groupe »