OM - Insolite : L'improbable coup de pression lâché par Mattéo Guendouzi...

Publié le 25 février 2022 à 10h10 par D.M.

La rencontre entre l'OM et Qarabag ce jeudi a été marquée par le fair-play du club azerbaïdjanais, qui a demandé à annuler le but de son attaquant Ibrahima Wadji. Le buteur malheureux est revenu sur cette action.

L’OM a retrouvé le sourire quelques jours après une défaite inquiétante face à Clermont en championnat. Le club marseillais s’est imposé facilement face au Qarabag ce jeudi soir (0-3) et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Une rencontre marquée par le fair-play du club azerbaïdjanais. Son attaquant, Ibrahima Wadji avait trouvé le chemin des filets, avant de demander finalement à l’arbitre de refuser son but après avoir consulté son entraîneur. La raison ? Le joueur avait marqué de la main, sans que l’arbitre n’ait pu le voir. Un geste salué par l’OM.

« Guendouzi m'a dit tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir »