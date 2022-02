Foot - OM

OM : Quand Pablo Longoria envoie un message à... Emmanuel Macron !

Publié le 24 février 2022 à 23h30 par A.M.

Ce n'est un secret pour personne, Emmanuel Macron est un grand supporter de l'OM. Et Pablo Longoria ne cache pas sa fierté de compter le Président de la République parmi les fans marseillais.

Comme son prédécesseur, Emmanuel Macron est grand fan de football. Toutefois, à l'inverse de Nicolas Sarkozy, supporter du PSG, l'actuel Président de la République est quant à lui un adepte de l'OM. Il est probablement même le plus célèbre supporter du club phocéen. Président de l'OM, Pablo Longoria s'est d'ailleurs prononcé sur sa relation avec Emmanuel Macron.

«C’est une fierté de l’avoir comme supporteur»