OM - Clash : Payet se fait tacler après sa sortie fracassante !

Publié le 24 février 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Remonté après la performance de l’OM dimanche soir contre Clermont, Dimitri Payet avait poussé un coup de gueule qui a beaucoup fait parler. Et cela n’a pas vraiment été du goût d’Eric Di Meco…

« On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré (…) Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage », avait sèchement lâché Dimitri Payet dimanche soir au micro de Prime Video après le revers de l’OM au Vélodrome face à Clermont (0-2), et le numéro 10 marseillais avait donc tapé sur ses coéquipiers. Ses propos, qui ont beaucoup fait réagir ces derniers jours, n’ont pas été cautionnés par l’ensemble des observateurs, à commencer par l’ancien défenseur de l’OM, Eric Di Meco.

« J’apprécie moyennement »