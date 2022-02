Foot - OM

OM - Malaise : Cengiz Ünder répond au coup de gueule de Dimitri Payet !

Publié le 28 février 2022 à 9h10 par La rédaction

Déçu par la défaite face à Clermont, Dimitri Payet n’a pas hésité à critiquer la prestation de ses coéquipiers, provoquant une vive réaction de la part du vestiaire. Ce dimanche, Cengiz Ünder s'est prononcé sur le coup de gueule de son coéquipier.

Battu 0-2 à domicile par Clermont, l’Olympique de Marseille a rendu une copie bien décevante. Dominateurs dans le jeu, les Marseillais n’ont pas réussi à trouver la faille et se sont fait punir par Mohamed Bayo et Jim Allevinah. Après cette déroute, Dimitri Payet a réagi à la prestation de l’OM, n’y allant pas de main morte avec ses coéquipiers : « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage » . Si Valentin Rongier ou encore Matteo Guendouzi ont déjà réagi au coup de gueule de leur capitaine, c’est désormais Cengiz Ünder qui a répondu.

«On doit écouter les joueurs d'expérience»