OM : Sampaoli explique la contre-performance contre Troyes !

Publié le 27 février 2022 à 21h31 par A.D.

Ce dimanche, l'OM n'a pas pu faire mieux qu'un nul face à Troyes. En conférence de presse d'après-match, Jorge Sampaoli a justifié cette contre-performance de ses joueurs.