OM - Malaise : Payet, Milik... Le terrible constat de Riolo sur la gestion de Sampaoli !

Publié le 28 février 2022 à 13h00 par A.C.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille semble être embourbé dans une polémique interne concernant certains choix de Jorge Sampaoli, notamment avec ses deux stars Dimitri Payet et Arkadiusz Milik.

La saison est plutôt réussie à l’Olympique de Marseille. En dépit d’une élimination surprise en Coupe de France, les hommes de Jorge Sampaoli sont en effet les dauphins du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et toujours en course en Europa Conférence League. Pourtant, il y a très peu de sourires à l’OM actuellement ! L’équipe reste sur deux résultats décevants face à Clermont (0-2) puis face à Troyes (1-1) et la situation semble se tendre en interne avec Arkadiusz Milik, qui ce dimanche n’a d’ailleurs joué que douze minutes. Sampaoli ne fait d’ailleurs rien pour arranger les choses, mettant clairement en concurrence son attaquant de pointe avec Dimitri Payet.

« Marseille ne va pas bien »