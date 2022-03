Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de gueule de Payet a fait parler dans le vestiaire !

Publié le 1 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Invité à commenter le gros coup de gueule de Dimitri Payet, Cengiz Ünder assure que son message a fait parler au sein du vestiaire.

Après la défaite contre Clermont la semaine dernière (0-2), Dimitri Payet n'avait pas manqué de pousser un énorme coup de gueule contre ses coéquipiers : « Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage ». Et le message a visiblement fait parler en interne à l'OM comme le confie Cengiz Ünder.

«On en a parlé entre nous»