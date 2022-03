Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La très grosse annonce de Longoria sur l'avenir de Sampaoli !

Publié le 3 mars 2022 à 21h10 par A.M. mis à jour le 3 mars 2022 à 21h12

Malgré les critiques qu'il subit, Jorge Sampaoli n'est absolument pas menacé pour son avenir comme l'assure Pablo Longoria, le président de l'OM.

L'enthousiasme suscité par l'arrivée de Jorge Sampaoli est très largement retombé du côté de l'OM. Et pour cause, les choix du technicien argentin sont régulièrement pointés du doigt à l'image de la gestion du cas Milik, peu utilisé ces dernières semaines. D'autre part, le fond de jeu produit par les Marseillais inquiète également alors que Sampaoli était justement encensé pour le style de jeu de ses équipes. Cependant, l'ancien coach du Séville FC n'est pas menacé pour son avenir comme l'expliquait Pablo Longoria au micro de RMC : « J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour. Ma situation est de prendre de la hauteur avec le projet. Je suis satisfait du travail qu’il a fait. J’ai envie de continuer avec ce projet ».

