Mercato - OM : Longoria prend position pour l’avenir de Sampaoli !

Publié le 1 mars 2022 à 21h15 par A.C.

Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de l’avenir de Jorge Sampaoli, arrivée à l’Olympique de Marseille à l’hiver 2021 et sous contrat jusqu’en juin 2023.

C’est peut-être une des meilleures saisons de l’Olympique de Marseille ces dernières années. Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG et toujours en course dans la toute nouvelle Ligue Europa Conference, l’OM va très bien et cela est notamment dû à l’élan donné par Jorge Sampaoli et son football débridé. Pourtant, des critiques ont commencé à fleurir ces derniers mois. Certains ne semblent en effet pas apprécié l’instabilité tactique du coach de l’OM, ainsi que sa gestion, avec notamment les cas de Dimitri Payet ou encore de Arkadiusz Milik.

« J'ai plein de confiance envers Sampaoli depuis le premier jour »