Mercato - Barcelone : Trois grands projets de Laporta contrariés par un cador européen ?

Publié le 4 mars 2022 à 11h00 par La rédaction mis à jour le 4 mars 2022 à 11h01

Désireux de frapper fort sur le mercato estival, le FC Barcelone suivrait Erling Haaland, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui. Trois joueurs qui seraient aussi dans les petits papiers du Bayern Munich puisque Oliver Kahn en aurait discuté avec Mino Raiola à Monaco…

Très actif cet hiver, le FC Barcelone compte remettre cela dès cet été. Depuis l’arrivée de Xavi, le Barça joue beaucoup mieux et retrouve des couleurs. Bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions, les Catalans devraient voir leur effectif se renforcer, et par des gros noms. Malgré la concurrence, la piste Haaland est dans la tête de Joan Laporta. Deux joueurs de l’Ajax Amsterdam seraient aussi dans les petits papiers du Barça : Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch. Mais un cador européen pourrait concurrencer Barcelone dans ces trois dossiers…

Mino Raiola a discuté avec Oliver Kahn des trois joueurs