Mercato - OM : Longoria annonce déjà deux renforts pour la saison prochaine !

Publié le 4 mars 2022 à 10h10 par D.M.

Prêtés jusqu'à la fin de la saison à l'OM, Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder devraient poursuivre leur carrière à Marseille comme l'a annoncé Pablo Longoria.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a bouclé l’arrivée de nombreux joueurs sous la forme d’un prêt. Dans les prochains mois, le président de l’OM va donc devoir prendre des décisions dans plusieurs dossiers chauds et décider s’il souhaite conserver certains éléments. La question ne se posera pas pour Pau Lopez. Arrivé en provenance de l’AS Roma, le portier espagnol a disputé 20 matches cette saison, ce qui lui a permis de s’engager définitivement avec l’OM. Sauf improbable retournement de situation, Longoria devrait aussi conserver Cengiz Ünder et Mattéo Guendouzi.

« Je pense qu’on peut dire que c’est bon »