Mercato - OM : La révélation de Pablo Longoria sur sa dernière recrue !

Publié le 4 mars 2022 à 14h10 par D.M.

Le 29 janvier dernier, l'OM officialisait l'arrivée de Samuel Gigot, qui restera en prêt au Spartak Moscou jusqu'à la fin de la saison. Ce vendredi, Pablo Longoria est revenu sur l'arrivée de l'attaquant français.

Pablo Longoria n’a pas été aussi actif que lors du dernier mercato estival. Mais le dirigeant espagnol est, tout de même, parvenu à renforcer plusieurs secteurs de jeu et notamment la défense en janvier dernier. Le président de l’OM est parvenu à s’attacher les services de Sead Kolasinac, mais aussi de Samuel Gigot. Agé de 28 ans, le défenseur central s’est engagé avec le club marseillais, mais devrait terminer la saison sous le maillot du Spartak Moscou, même si la situation actuelle en Russie rebat les cartes. « Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille. Donc je suis très heureux et très fier » avait lâché Gigot.

« C’est une opportunité de marché »