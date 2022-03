Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Amine Gouiri !

Publié le 5 mars 2022 à 0h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG pour l’été prochain avec le possible départ de Kylian Mbappé, Amine Gouiri pourrait disposer d’un bon de sortie comme l’a annoncé le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier.

Comme l’a récemment révélé Foot Mercato, le PSG a coché le nom d’Amine Gouiri (22 ans) pour renforcer son attaque l’été prochain, notamment dans l’optique de la fin de contrat de Kylian Mbappé qui n’a encore rien annoncé pour son avenir. Et alors que plusieurs cadors étrangers sont également en course pour Gouiri, auteur d’une grosse saison avec l’OGC Nice (10 buts, 7 passes décisives en Ligue 1), le PSG a reçu une nouvelle encourageante.

« S’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen »