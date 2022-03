Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un objectif colossal à 30M€ fixé par McCourt cet hiver ? La réponse de Longoria

Publié le 4 mars 2022 à 19h10 par D.M.

Selon certains médias, Frank McCourt aurait demandé à Pablo Longoria de vendre pour 30M€ lors du dernier mercato hivernal. Le président de l'OM a tenu à mettre les choses au clair sur le dossier des ventes.

Le mois de janvier devait être l’occasion pour Pablo Longoria de dégraisser son effectif après un mercato estival agité. Plusieurs joueurs avaient été annoncés sur le départ comme Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Steve Mandanda ou encore Duje Caleta-Car. Mis à part le prêt de Jordan Amavi à l’OGC Nice et le départ de Dario Benedetto à Boca Juniors, l’OM n’est pas parvenu à réaliser ses objectifs. Comme annoncé par L’Equipe , Frank McCourt aurait demandé à Pablo Longoria de vendre pour au moins 30M€ lors du dernier mercato hivernal.

« C’est moi qui me fixe les objectifs »