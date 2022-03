Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce fracassante de Longoria sur son avenir !

Publié le 4 mars 2022 à 16h10 par D.M.

Président de l'OM depuis près d'un an, Pablo Longoria n'a pas l'intention de reprendre ce rôle dans un autre club. Le dirigeant se dirige vers une carrière de recruteur.

Nommé en février 2021 à la présidence de l’OM par Frank McCourt en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria semble faire l’unanimité auprès des supporters marseillais. Arrivé en tant que « head of football » à Marseille, le dirigeant espagnol jouit d’une grosse popularité, justifiée par son gros travail lors des périodes de mercato, mais aussi par sa personnalité. Passé par le FC Valence ou la Juventus, Longoria n’hésite pas à exprimer sa joie dans les tribunes. Certaines de ses réactions ont d’ailleurs fait réagir sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, le dirigeant espagnol s’est exprimé sur son passage à l’OM et sur son avenir. Il a notamment indiqué qu’il ne souhaitait plus occuper un pareil rôle dans un autre club, et privilégie une carrière de recruteur.

« Devenir recruteur ? C’est une intention dans le futur »