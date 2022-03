Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 4 mars 2022 à 14h15 par B.C.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, Dimitri Payet espère remporter un trophée avec le club phocéen avant d’intégrer l’organigramme.

À bientôt 35 ans, Dimitri Payet approche de la fin de sa carrière. Revenu à l’OM en 2017, le milieu offensif s’est imposé comme le patron de l’équipe phocéenne, non sans difficulté, et a vu son contrat être prolongé jusqu’en juin 2024, date à laquelle Payet pourrait prendre sa retraite. L’avenir du Français est déjà fixé, puisqu’il intégrera ensuite l’organigramme de l’OM, mais avant cela, Dimitri Payet se montre ambitieux.

« Gagner, c'est tout. Connaître cette émotion-là, avoir mon nom inscrit ici »