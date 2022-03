Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet fait de grandes révélations sur son retour à Marseille !

Joueur de l’OM entre 2013 et 2015, Dimitri Payet avait décidé de rejoindre West Ham avant de retrouver la cité phocéenne en janvier 2017. Un retour sur lequel s’est prononcé l’international français.

Après deux années à l’OM, dont une saison qui a marqué les esprits avec Marcelo Bielsa, Dimitri Payet quittait la cité phocéenne en 2015 pour découvrir la Premier League du côté de West Ham. En Angleterre, le Français s'est rapidement démarqué, lui permettant de s’imposer comme un titulaire en puissance chez les Bleus et de se hisser à la 17e place du Ballon d’Or 2016. Pourtant, un an et demi seulement après son arrivée chez les Hammers , Dimitri Payet est parti au bras de fer pour plier bagage, souhaitant rejoindre l’OM de Frank McCourt. Le milieu offensif parviendra à ses fins dans le cadre d’un transfert estimé à 29M€, s'attirant les foudres du public de West Ham. À bientôt 35 ans, Dimitri Payet s’est imposé depuis comme le leader de l’Olympique de Marseille et ne regrette son choix que certains ont encore du mal à comprendre aujourd’hui, alors que d’autres clubs prestigieux étaient prêts à mettre la main sur lui. Dans un entretien accordé au magazine L’Équipe , le numéro 10 de l’OM s’est justifié.

« J'ai quitté West Ham pour des raisons plus familiales que sportives »

« Ça a été une année extraordinaire qui m'a porté jusqu'à l'Euro 2016. Certes, mon retour n'était pas prévu... Je lis moi aussi, j'entends... Il y a les fâchés, les déçus, les incrédules. J'ai quitté West Ham (en janvier 2017) pour des raisons plus familiales que sportives car j'avais prolongé mon contrat et j'en avais encore pour cinq ou six ans. Je ne manquais de rien. Mais, pour être bon sur le terrain, il faut que je sois heureux, et si ma famille n'est pas heureuse, je ne peux pas l'être. J'ai donc fait le choix de rentrer à la maison. Ça n'a ni été un caprice, ni un retournement de veste parce que depuis que je suis revenu ici, je n'ai pas bougé et ne compte pas le faire. C'était réfléchi », confie Dimitri Payet, assurant avoir écarté des propositions exotiques pour des raisons personnelles. « La vie familiale ? Elle est primordiale. J'aurais pu aller en Chine, au Qatar ou en Arabie saoudite, mais je ne l'ai jamais voulu. C'est bien de gagner de l'argent, mais si c'est pour être malheureux dans son couple ou avec ses proches, à quoi ça sert ? »

« L’Euro 2016 ? Tout est parti de là »