Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce troublante de Longoria sur le dossier Kamara !

Publié le 4 mars 2022 à 9h10 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria travaille d'arrache-pied sur le dossier Boubacar Kamara. Malgré les refus du joueur de prolonger, le dirigeant refuse de sombrer dans le pessimisme.

Le dossier Boubacar Kamara est sensible à Marseille. Formé à l’OM, le joueur polyvalent voit son bail expirer à la fin de la saison et est libre de négocier avec l’équipe de son choix. Pour l’instant, les négociations avec ses dirigeants n’ont abouti à rien. Pourtant, Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour trouver un accord avec le joueur et l’empêcher de le voir partir libre dans les prochains mois. Agé de 22 ans, Kamara ne manque pas de prétendants, ce qui explique sûrement sa réticence. Dernièrement, la presse allemande a évoqué un intérêt du Borussia Dortmund.

« Jusqu’à que j’aie un non définitif, j’y croirai »