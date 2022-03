Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce dans le dossier Lewandowski !

Publié le 5 mars 2022 à 1h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski pourrait finalement prolonger son contrat au Bayern Munich. Explications.

Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe qui a été publié dans les colonnes de ce jeudi du quotidien sportif, Leonardo a fait savoir que le PSG ne baissait toujours pas les bras en ce qui concerne une éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pour autant, les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent tout de même sur la succession de Mbappé si jamais ce dernier venait à prendre la décision de partir. Et le10sport.com vous assurait en août dernier que l’option Robert Lewandowski était prise en considération alors que le journaliste Fabrizio Romano a dernièrement assuré à la Gazzetta dello Five qu’il n’y aurait aucune discussion entre le Bayern Munich et le clan Lewandowski pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023.

« Le Bayern veut prolonger Lewandowski »