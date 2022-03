Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 4 mars 2022 à 23h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino est annoncé du côté de Manchester United à l’issue de la saison, l’entraîneur du PSG pourrait voir Erik Ten Hag lui griller la priorité…

« Pochettino ? Aujourd’hui, il a encore un contrat. Honnêtement, on n’a jamais pensé à changer d’entraîneur. Vraiment. (…) Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l’est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours impliqué car, avec le temps, tu connais mieux le contexte » . Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe qui figure dans les colonnes de l’édition de jeudi, Leonardo a confié ne pas avoir songé à changer d’entraîneur ni à nommer Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino comme cela a été évoqué par différents médias ces derniers temps dont le10sport.com le 9 novembre dernier. Cependant, l’avenir de Mauricio Pochettino est toujours autant discuté et les rumeurs fusent dans la presse. Outre le Real Madrid, l’entraîneur du PSG est annoncé du côté de Manchester United afin de prendre la suite de Ralf Rangnick à la prochaine intersaison.

Ten Hag à Manchester United, ça chauffe !