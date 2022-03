Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable annonce de Leonardo sur Mauricio Pochettino ?

Publié le 4 mars 2022 à 20h10 par T.M.

Alors que Manchester United s’intéresse à Mauricio Pochettino pour la saison prochaine, Leonardo aurait fait passer un incroyable message à propos de l’Argentin.

Où officiera Mauricio Pochettino la saison prochaine ? Aujourd’hui sur le banc du PSG et sous contrat jusqu’en 2023, l’Argentin ne devrait pas s’éterniser dans la capitale française. Plus les jours passent, plus le départ de Pochettino semble se préciser alors que le Qatar rêve de faire venir Zinedine Zidane. La question est donc de savoir où rebondira Pochettino. Si l’intérêt du Real Madrid est toujours d’actualité, c’est surtout du côté de Manchester United que le natif de Murphy est annoncé pour la saison prochaine.

« Pochettino n’avait pas l’intention de quitter Paris »