Mercato - PSG : Cette mise au point fracassante sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2022 à 17h45 par T.M.

Le Qatar est donc visiblement prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé et le voir prolonger au PSG. Mais ces efforts pourraient bien être vains. Explications.

Ayant toujours l’espoir de conserver Kylian Mbappé, le PSG est prêt à lui dérouler le tapis rouge. Ainsi, dernièrement, il a été annoncé que le club de la capitale était prêt à offrir 200M€ au total sur deux ans à l’international français pour le convaincre de prolonger. Cela permettra-t-il alors de dérouter Mbappé du Real Madrid, à qui il semble promis ? Pas sûr. En effet, ce vendredi, pour AS , des sources ont donné de bien mauvaises nouvelles au PSG concernant l’avenir du joueur de Mauricio Pochettino.

« Il ne prolongera pas au PSG, pas même pour tout l’or du monde »