Mercato - PSG : Mauricio Pochettino a lâché une bombe à Leonardo !

Publié le 4 mars 2022 à 12h45 par D.M.

Ce jeudi, Leonardo a certifié que Mauricio Pochettino n'avait pas demandé à quitter son poste d'entraîneur du PSG. Une information démentie par un journaliste.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la situation de Mauricio Pochettino est discutée en interne. Son avenir au PSG reste incertain en raison des prestations irrégulières de son équipe. Un départ à la fin de la saison reste d’actualité pour le technicien argentin, annoncé proche d’un retour à Tottenham en 2021. En effet, certains médias révélaient que Pochettino avait demandé à quitter Paris. Une information démentie par Leonardo au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe . « On n’a jamais pensé le contraire et lui n’a jamais demandé à partir. Un entraîneur dans sa situation, comment ne pourrait-il pas être motivé ? Tu as un effectif comme ça, tu as la C1 devant toi, tu es au PSG où tu as toi-même joué. Je ne vois même pas en quoi c’est un sujet de discussion » a confié le directeur sportif du PSG.

« Pochettino a demandé à partir »