Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le flou continue de régner autour de Zidane !

Publié le 4 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Leonardo ne vende la mèche… au contraire.

Bien que le flou persiste autour de l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG, Leonardo a affirmé au cours d’un entretien accordé à L’Équipe jeudi qu’il n’a jamais été question de changer d’entraîneur que ce soit l’été dernier au cours de cette saison. Pourtant, il est question en coulisses de discussions en plus haut lieu pour l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane comme le10sport.com n’a cessé de vous l’affirmer ces derniers mois.

Leonardo dément pour Zidane !