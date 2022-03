Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour le départ de Pochettino ?

Publié le 4 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si Leonardo affirme qu’il n’a jamais songé à se séparer de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG se montre très énigmatique sur l’avenir de l’entraîneur argentin.

Alors qu’il était déjà question d’un départ de Mauricio Pochettino l’été dernier, l’entraîneur du PSG semble sur la sellette pour la fin de saison. Comme le10sport.com vous l’a révélé, l’opération Zinedine Zidane prend forme en interne puisqu’il s’agit d’un profil très apprécié au Qatar, ce qui pousserait indéniablement Pochettino vers la sortie. De plus, l’entraîneur du PSG figure sur les tablettes de Manchester United. Et dans un entretien accordé à L’Equipe jeudi, Leonardo a effectivement affiché un discours assez énigmatique sur l’avenir de Pochettino dans la capitale.

« Il a encore un contrat »