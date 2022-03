Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse condition fixée pour l'avenir de ce joueur de Xavi !

Publié le 5 mars 2022 à 1h00 par La rédaction

En fin de contrat cet été avec le FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait bien quitter le club catalan. S’il n’a toujours pas rencontré ses dirigeants, une prolongation n'est cependant pas à exclure. A certaines conditions...

L’histoire d’amour entre Sergi Roberto et le FC Barcelone pourrait prochainement prendre fin. Formé au club, l’Espagnol a disputé 316 matchs sous la tunique blaugrana et a remporté, entres autres, six fois la Liga et deux fois la Ligue des Champions. S’il est actuellement l’un des capitaines du Barça, derrière Sergio Busquets et Gerard Piqué, le joueur de 30 ans donne sa priorité au club catalan pour son avenir. Toutefois, Sergi Roberto arrive en fin de contrat et n’a toujours pas été prolongé par ses dirigeants.

Une baisse de salaire obligatoire