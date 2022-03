Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ XXL déjà envisagé pour cet été ?

Publié le 4 mars 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Bien qu’il fasse l’unanimité actuellement au FC Barcelone, Adama Traoré pourrait plier bagage à l’issue de la saison, la faute au montant de son option d’achat.

Cet hiver, l’attaque du FC Barcelone a changé de visage. Alors que Lionel Messi et Antoine Griezmann sont partis l’été dernier, et que Sergio Agüero a été contraint de mettre un terme à sa carrière en décembre, Joan Laporta s’est montré actif en s’attachant les services de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Très vite, les trois renforts se sont illustrés avec les Blaugrana , et le puissant ailier espagnol fait notamment l’unanimité depuis son arrivée, avec 1 but et 4 passes décisives en 10 apparitions. « C'est un joueur très mature. Il sait quand affronter, quand passer, il a bien choisi ses moments, physiquement c'est un animal, une bête... C'est un pur ailier et il va nous aider. C'est une grande signature. Ce sont des grands débuts. Adama fait la différence. Il a de la puissance, de la force, il dribble les adversaires, il est solide en défense », se réjouissait Xavi après la première d’Adama Traoré, avant d’en rajouter une couche quelques semaines plus tard : « Adama nous donne beaucoup, il est capable de faire les bons choix, il déséquilibre, il attire de nombreux joueurs. Il est capable de faire la différence. Il va énormément nous aider jusqu’à la fin de la saison . » Au sein de la direction, on est également satisfait des prestations d’Adama Traoré, prêté par Wolverhampton, mais son avenir n’en reste pas moins très incertain.

Gros doutes pour l’avenir d’Adama Traoré